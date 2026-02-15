Крупнейший аэропорт Нидерландов отменил сотни рейсов из-за непогоды

Крупнейший международный аэропорт в Нидерландах "Схипхол" в воскресенье, 15 февраля, отменил 170 рейсов из-за снежной погоды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

По данным аэропорта, рейсы отменены из-за сочетания снегопада и сильного ветра. Взлетно-посадочные полосы и посадочные полосы необходимо сначала очистить от снега. Это также касается мест стоянки самолетов.

Авиакомпания KLM сообщает, что аэропорт обратился к компаниям с просьбой отменить определенный процент своих рейсов. Прежде всего речь идет о рейсах, запланированных между 17 часами и полуночью.

По всей территории Нидерландов объявлен желтый уровень предупреждения из-за снегопада.

Напомним, в январе нидерландская авиакомпания KLM заявила о нехватке жидкости для удаления льда с самолетов в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме, где из-за холодной погоды за пять дней было отменено тысячи рейсов.

В начале года в Нидерландах из-за снегопадов возникли значительные проблемы на дорогах страны, а поезда и общественный транспорт на многих маршрутах были отменены или курсировали с нарушенным графиком.

5 января французское управление гражданской авиации попросило авиакомпании отменить 15% рейсов в аэропортах Орли и Шарль де Голль после сильных снегопадов во французской столице.

В тот же день ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона приостановил полеты из-за экстремальных погодных условий, также пострадало наземное сообщение в Великобритании.