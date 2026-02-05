В Польше задержали 5 человек за контрабанду сигарет из Беларуси на метеозондах

В Польше задержали группу из пяти человек, которых считают причастными к контрабанде сигарет из Беларуси с помощью метеозондов.

Об этом сообщили в X Пограничной службы, пишет "Европейская правда".

Пограничники в сотрудничестве с окружной прокуратурой города Седльце разоблачили и задержали группу из пяти человек, причастных к контрабанде сигарет из Беларуси в Польшу.

🟢Funkcjonariusze z @nadbuzanski_sg, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, rozbili zorganizowana grupę przestępczą trudniącą się przemytem papierosów z terytorium Białorusi do Polski ‼️. Do nielegalnego procederu przemytnicy wykorzystywali balony… pic.twitter.com/Yg8PeWsibW – Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 5, 2026

"Контрабандисты использовали для своей противоправной деятельности метеозонды. Пятерым мужчинам предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе, контрабанде табачных изделий, нарушении законодательства о воздушном движении и закона о специальных мерах по противодействию поддержке агрессии против Украины", – говорится в заявлении.

По решению суда их оставили под арестом на следующие три месяца.

По статьям обвинения мужчинам грозит от 9 месяцев до 12 лет тюрьмы.

Напомним, с середины прошлой недели в Польшу с территории Беларуси почти ежедневно залетали метеозонды с контрабандой.

Налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси стали серьезной проблемой для Литвы. В начале декабря эти инциденты стали регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.

Ситуация улучшилась после визита в Беларусь спецпосланника президента США Джона Коула. Он заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить налеты метеозондов. Однако в январе инциденты повторились.

В стране идентифицировали десятки подозреваемых по делу о контрабанде из Беларуси.