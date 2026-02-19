Как меняется ЕС и какие последствия будет иметь концепция "двух скоростей"

В начале этой недели, 16 февраля, в Брюсселе встретились министры финансов шести государств: Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов и Польши. Они обсудили создание нового финансово-инвестиционного механизма, а также проблемы обеспечения государств ЕС критически важным сырьем.

Однако важно и другое – встреча так называемой Е-6 стала еще одним шагом в рамках реализации концепции "Европы двух скоростей". Речь идет о попытках обойти традиционное консенсусное принятие решений в Евросоюзе – вместо этого предлагается принятие решений в малых группах.

Например, некий альянс Е-24 одобрил предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

О новой концепции и о том, какие последствия она может иметь, читайте в статье корреспондентки "Европейской правды" (из Брюсселя) Татьяны Высоцкой Европа двух скоростей: как новая стратегия уже меняет ЕС и какие риски она несет. Далее – краткое изложение статьи.

Концепция "Европы двух скоростей" не нова. О том, что экономически сильные государства ЕС должны продвигаться вперед быстрее, не дожидаясь реакции более слабых союзников – иначе ЕС рискует окончательно потерять конкурентоспособность, – европейские лидеры время от времени упоминали в течение последнего десятилетия.

Новый импульс концепция многоскоростной Европы получила в последние годы, когда экономика ЕС начала испытывать беспрецедентно высокое давление на внешних рынках со стороны конкурентов, и в частности, со стороны Китая.

Инициативу проявили традиционные "локомотивы" в ЕС – Германия и Франция.

28 января министр финансов Германии Ларс Клингбайль и его французский коллега Роланд Лескюр совместно созвали министров финансов Польши, Испании, Италии и Нидерландов на видеоконференцию, чтобы создать так называемый формат Е-6 с участием шести ведущих европейских экономик.

На повестке дня "еврошестерки" было четыре пункта: оборона, Союз сбережений и инвестиций, укрепление евро и обеспечение ЕС критически важным сырьем.

Учредительная встреча 28 января стала предвестником дальнейших изменений и заявлений в направлении "многоскоростной Европы".

Новое дыхание концепция многоскоростной – потому что этих скоростей уже сейчас больше двух – Европы получила во время неформального заседания лидеров ЕС в бельгийском замке Альден Бизен, куда их пригласил 12 февраля президент Европейского совета Антониу Кошта.

Однако, как бы Антониу Кошта ни пытался убедить европейских лидеров в том, что "новая энергия и общее чувство неотложности" приведут к объединению государств ЕС, ведущие европейские государства начали открыто говорить, что хотят продвигаться вперед небольшими группами.

"Важно, чтобы мы действовали быстро и имели очень конкретные решения до июня... По определенным темам, если мы не продвинемся вперед в составе 27 стран, мы предоставим себе право усиливать сотрудничество в более узком кругу, чтобы двигаться быстрее", – открыто заявил Макрон.

В то же время премьер-министр Литвы Инга Ругинене предупреждает, что предложения о создании "двухскоростного" Европейского Союза могут подорвать единство блока.

На прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на такие опасения.

"Преимущество, конечно, отдается совместному движению вперед всем (27 членам ЕС) вместе сплоченно", – заявила президент Еврокомиссии. С другой стороны, по ее словам, Европа столкнулась с определенными критическими неотложными вызовами, и крайне важно иметь возможность реагировать на эти вызовы.

Больше о том, как далеко государства-члены ЕС могут зайти, имея разные скорости, мы узнаем на следующем очередном саммите Европейского совета в марте, который снова имеет в повестке дня восстановление конкурентоспособности Евросоюза.

Показательно, что в этот день лидеры ЕС также могут обменяться мнениями о возможности зафиксировать конкретную дату будущего вступления Украины в ЕС в документах в рамках мирного процесса.

Может быть, политика "Европы разных скоростей" подтолкнет их к мысли о применении этой концепции и к будущему расширению ЕС?

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Европа двух скоростей: как новая стратегия уже меняет ЕС и какие риски она несет.