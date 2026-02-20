Орбан рассказал, когда возможна нормализация украинско-венгерских отношений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нормализация украинско-венгерских отношений возможна только после прекращения войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил после первого заседания Совета мира в Вашингтоне, цитирует MTI.

Виктор Орбан оценил, что сегодня отношения между Украиной и Венгрией напряженные, поскольку, по его словам, украинцы считают, что каждый, кто их не поддерживает, является их врагом.

В то же время он подчеркнул, что после окончания войны эта напряженность исчезнет и можно будет вернуться к нормальным отношениям. Он заявил, что мир является залогом всего, включая украинско-венгерские отношения, но пока идет война, он не видит шансов на урегулирование отношений.

"Как только война закончится, можно будет вернуться к нормальным мирным, дипломатическим, экономическим и другим отношениям. Итак, ключ ко всему, ключ к украинско-венгерским отношениям – это мир. Если будет мир, то украинско-венгерские отношения наладятся. А пока идет война, я не вижу шансов на налаживание отношений. Причина этого в том, что мы на стороне мира, а Украина хочет втянуть всех в войну", – заявил Орбан.

Напомним, Виктор Орбан на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио пожаловался, якобы Украина вмешивается в венгерские выборы и финансирует противников его партии "Фидес".

27 января МИД Венгрии вызвал на разговор посла Украины в Будапеште из-за якобы попыток Киева повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".

Напомним, президент США Дональд Трамп публично поддержал Орбана накануне парламентских выборов 12 апреля.