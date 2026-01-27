Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за "бесстыдного вмешательства" в выборы

МИД Венгрии вызвало на разговор посла Украины в Будапеште из-за якобы попытки Киева повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда".

Сийярто обвинил украинские власти в проведении агрессивной кампании, направленной на вмешательство во внутренние дела Венгрии.

"Сегодня мы вызвали посла Украины в МИД в Будапеште. Мы не будем терпеть никакого вмешательства в выборы в Венгрии, включая попытки Украины повлиять на их результаты и вмешаться в избирательный процесс в пользу партии "Тиса", – заявил венгерский министр.

По его словам, в течение последних недель президент Украины и украинское правительство якобы проводили "открытую, бесстыдную и агрессивную кампанию" вмешательства в выборы.

Сийярто подчеркнул, что право решать будущее страны принадлежит исключительно венгерскому народу.

"Только венгерский народ может решать будущее Венгрии. Это решение принимается в Венгрии, а не в Брюсселе и, конечно, не в Киеве. Мы будем защищать наш суверенитет всеми возможными средствами!" – подчеркнул глава МИД Венгрии.

Венгерские власти уже не впервые обвиняют внешние силы в поддержке оппозиции перед выборами. Партия "Тиса", которую упомянул министр, является главным политическим оппонентом правительства Виктора Орбана.

26 января Орбан обвинил Украину в атаках на Венгрию в попытке вмешаться в парламентские выборы и распорядился вызвать на разговор украинского посла в Будапеште.

На прошлой неделе Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы,"заслуживает подзатыльник". В речи он не уточнил, о каком Викторе идет речь.

Орбан ответил на речь Зеленского в Давосе, заявив, что "каждый получит то, чего заслуживает".