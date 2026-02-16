Орбан пожаловался Рубио на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио пожаловался, что якобы Украина вмешивается в венгерские выборы и финансирует противников его партии "Фидес".

Как сообщает "Европейская правда", заявление Орбана приводит венгерское издание Index.

Орбан заявил, что украинцам не безразлично, как завершатся выборы, "поэтому они решили принять участие в кампании".

"Мы стоим на почве здравого смысла, поэтому это не должно нас удивлять. Активными участниками этих выборов будут президент Украины и Украина, и мы должны победить также и их", – заявил Орбан в присутствии госсекретаря США.

Венгерский премьер добавил, что украинцы "участвуют в кампании со всей силой и оружием, мы знаем, что они финансируют наших противников, мы знаем, как это происходит".

27 января МИД Венгрии вызвал на разговор посла Украины в Будапеште из-за якобы попыток Киева повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".

Напомним, президент США Дональд Трамп публично поддержал Орбана накануне парламентских выборов 12 апреля.

19 февраля Орбан планирует посетить Вашингтон для участия в Совете мира Дональда Трампа.