Греция стала 35-й страной, подписавшей конвенцию о комиссии по репарациям для Украины

Греция стала 35-й страной, подписавшей конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии по рассмотрению заявлений об убытках, причиненных агрессией России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ, сообщили в пресс-службе Совета Европы.

"Греция стала 35-й страной, которая подписала конвенцию Совета Европы о создании Международной компенсационной комиссии по рассмотрению заявлений о нанесенном ущербе Украине. Документ в Страсбурге подписал постоянный представитель Греции при Совете Европы Николас Сигалас", – проинформировали в пресс-службе Совета Европы.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подчеркнул, что Международная комиссия по рассмотрению заявлений олицетворяет справедливость и надежду для десятков тысяч жертв. "Это наше твердое убеждение, что те, кто пострадал, не будут забыты. Призываю к скорейшей ратификации, чтобы мы могли оперативно начать работу комиссии для народа Украины", – отметил он.

"ЕвроПравда", сообщала, что Конвенцию о назначении репараций в первый день подписало рекордное количество государств.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах также считают: потребность наказать Россию не зависит от мирных соглашений.

Литовский министр на выступлении в Гааге напомнил, что за оккупацию стран Балтии не было репарации, и это привело к новой агрессии.

Напомним, "ЕвроПравда" опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр убытков от российской агрессии.