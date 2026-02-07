Зеленский: США предлагают завершить войну до лета

Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, его цитирует LIGA.

По словам главы государства, американцы "предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета, и, вероятно, будут давить на стороны именно в соответствии с таким графиком".

Он добавил, что внутренние вопросы в США станут еще более актуальными для американских переговорщиков.

По мнению президента, для Украины желательно, чтобы США не вышли из переговоров, и россиянам также нужно на сегодня, чтобы американцы оставались.

"Что касается американцев, то у них наверняка просто будет другой приоритет – Конгресс. И мы с вами понимаем, что все свое время они будут отдавать именно внутренним процессам – выборам, изменению настроений в их обществе. Выборы для них точно важнее", – пояснил Зеленский.

Именно поэтому американцы хотят завершения войны до июня и будут делать все для этого, убежден он.

"В принципе, мы давно предлагали американской стороне иметь действительно четкий Sequence Plan. Чтобы все понимали, на что идут стороны, в какой момент, на каких этапах. Чтобы война не затягивалась, потому что мы действительно хотим закончить войну и гарантировать безопасность", – сказал Зеленский.

Также у президента спросили, возможно ли подписание гарантий безопасности с США, если война завершится до июня.

"Американская сторона говорила, что одна из возможностей, чтобы все соглашения подписывались примерно в одно время. Я не говорю, что это прямо в один момент, но они говорят об одном времени", – ответил он.

Агентство Reuters сообщило в пятницу, что американские и украинские переговорщики обсудили возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае.

Также агентство сообщило, что на переговорах продолжают оставаться нерешенными два ключевых вопроса – по Донбассу и ЗАЭС.