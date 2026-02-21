Борис Джонсон: Великобритания должна немедленно отправить военных в Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорит, что Великобритания и ее союзники должны немедленно отправить в Украину войска, чтобы "переключить выключатель" в голове российского правителя Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает "Европейская правда".

Джонсон сказал, что войска должны быть отправлены в мирные регионы в небоевых ролях.

"Если мы можем иметь план по развертыванию войск после войны, после того, как Путин согласился на перемирие, то почему бы не сделать это сейчас?" – заявил он.

Выступая за несколько дней до четвертой годовщины полномасштабной войны, Джонсон, который был премьер-министром на момент вторжения, также сказал, что конфликта можно было бы избежать, если бы западные союзники уделяли больше внимания растущей агрессии Путина и его аннексии Крыма в 2014 году.

На вопрос, имеет ли он в виду, что войска Великобритании и других европейских союзников должны сейчас отправиться в безопасные районы Украины, чтобы "переключить выключатель", он ответил: "Да, я думаю, если мы готовы сделать это в условиях перемирия, которое, конечно, отдает всю инициативу, всю власть в руки Путина, то почему бы не сделать это сейчас?

"Я не вижу логической причины, почему мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины", – отметил Джонсон.

"Это политический вопрос. Речь идет о том, является ли Украина свободной страной или нет. Если это вассальное государство России, чего и хочет Путин, то, очевидно, Путин решает, кто приезжает в его страну. Если нет, то это решают украинцы", – добавил он.

В ответ на комментарии Джонсона представитель Министерства обороны Великобритании заявил: "Мы гордимся лидерством Великобритании в Украине – поддержкой борьбы сегодня и работой над обеспечением мира завтра".

"Именно поэтому это правительство предоставляет самый высокий уровень военной поддержки, включая недавний пакет противовоздушной обороны на полмиллиарда фунтов стерлингов, выделенный на прошлой неделе, ускоряя выделение 200 млн фунтов стерлингов для британской армии на подготовку к любому развертыванию в Украине, и сотрудничая с более чем 30 странами в рамках возглавляемой Великобританией коалиции решительных", – сказали в ведомстве.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Соединенные Штаты будут главными в мониторинге прекращения боевых действий после достижения мирного соглашения с Россией.

Зеленский также допускает, что до конца февраля может состояться еще один раунд переговоров с РФ и США о потенциальных параметрах завершения войны.