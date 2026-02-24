Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что стратегия США по давлению на Украину в мирных переговорах проваливается, поэтому президент Дональд Трамп должен давить на Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Bloomberg TV.

С момента возвращения в должность Трамп неоднократно призывал Украину пойти на уступки России, чтобы помочь закончить войну. Он также угрожал Москве дополнительными санкциями, большинство из которых не были введены.

"Их (США. – Ред.) подход заключался в давлении на жертву, на Украину. За год это не дало результатов, поэтому, возможно, нам следует сосредоточиться на другой стороне", – сказала Каллас.

По данным СМИ, Соединенные Штаты якобы стремятся закончить российско-украинскую войну до 4 июля, когда США отмечают День независимости.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс США.

Агентство Reuters сообщало, что американские и украинские переговорщики обсудили возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае.