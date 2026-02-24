Медведев пригрозил Франции и Британии ядерными ударами за якобы планы по вооружению Украины

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Британии и Франции ядерными ударами после того, как Служба внешней разведки РФ сообщила о якобы "планах" Парижа и Лондона вооружить Украину так называемым "вундерваффе".

Об этом Медведев написал в соцсети Telegram, сообщает "Европейская правда".

Он заявил, что информация СВР о якобы намерении Франции и Великобритании "передать киевскому нацистскому режиму ядерные технологии радикально меняет ситуацию".

"России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям в Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости – и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией", – заявил Медведев.

Он добавил, что это "тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация".

Напомним, Служба внешней разведки России (СВР) утверждает, что Лондон и Париж активно работают над передачей Киеву ядерной или хотя бы "грязной" бомбы.

Недавно эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что при необходимости Эстония может разместить на своей территории ядерное оружие союзников.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Эстония разместит на своей территории ядерное оружие, то Россия направит свое ядерное оружие на Эстонию.