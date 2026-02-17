Появилось видео лавины, засыпавшей пассажирский поезд в Швейцарии
Новости — Вторник, 17 февраля 2026, 21:32 —
В Швейцарии обнародовано видео момента схода лавины, которая накрыла пассажирский поезд.
Об этом пишет «Европейская правда».
Инцидент произошел на одной из горных железнодорожных линий в кантоне Вале в понедельник, 16 февраля, на линии Фрутиген – Бриг, между городами Гоппенштайн и Бриг.
На кадрах видно, как снежный поток быстро спускается по склону и накрывает часть поезда. Поезд с примерно 80 пассажирами сошел с рельсов.
В минувшие выходные во Франции в результате лавин в Альпах погибли три человека.
Итальянская альпийская спасательная служба также призвала к максимальной осторожности после того, как лавины унесли жизни 11 человек за семь дней. В эти выходные погибли по меньшей мере трое туристов.
