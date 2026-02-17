Появилось видео лавины, засыпавшей пассажирский поезд в Швейцарии

В Швейцарии обнародовано видео момента схода лавины, которая накрыла пассажирский поезд.

Об этом пишет «Европейская правда».

Инцидент произошел на одной из горных железнодорожных линий в кантоне Вале в понедельник, 16 февраля, на линии Фрутиген – Бриг, между городами Гоппенштайн и Бриг.

На кадрах видно, как снежный поток быстро спускается по склону и накрывает часть поезда. Поезд с примерно 80 пассажирами сошел с рельсов.

В минувшие выходные во Франции в результате лавин в Альпах погибли три человека.

Итальянская альпийская спасательная служба также призвала к максимальной осторожности после того, как лавины унесли жизни 11 человек за семь дней. В эти выходные погибли по меньшей мере трое туристов.