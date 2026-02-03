Премьер Литвы назвала открытие "тайваньского" представительства стратегической ошибкой

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене считает, что страна совершила стратегическую ошибку, позволив открыть представительство Тайваня в Вильнюсе под названием "Тайваньское", аргументируя это тем, что этот шаг не был согласован с Европейским Союзом или Соединенными Штатами и привел к резкому ухудшению отношений с Китаем.

Об этом она заявила во вторник, 3 февраля, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

"Я думаю, что Литва действительно бросилась под поезд и проиграла", – считает Ругинене.

Она отметила, что хотя другие европейские страны также принимают тайваньские представительства, они сделали это после согласования и используя название "Представительство Тайбэя", что позволило им сохранить рабочие отношения с Пекином.

"Это, пожалуй, была большая ошибка Литвы – думать, что если мы будем действовать самостоятельно и сделаем что-то первыми, мир вдруг это оценит. Мы попытались, у нас есть тайваньское представительство, но мир этого не оценил. Никто этого не оценил", – отметила премьер Литвы.

По мнению Ругинене, подход Литвы к Китаю должен базироваться на единой европейской позиции и четкой ориентации на национальные интересы.

"Если мы формируем отношения или планы, интересы нашей страны должны быть приоритетом номер один – то, что выгодно для Литвы и ее народа. Если это не выгодно, то зачем бежать самостоятельно, отделившись от всего ЕС, путем, который никуда не ведет? Этот пример показал, что международные отношения требуют другой тактики", – подытожила она.

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

В январе прошлого года Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к "нормальному состоянию", и что двери к диалогу всегда открыты.

В то же время по состоянию на июнь китайские дипломаты отсутствовали в Вильнюсе с середины мая из-за напряженности в отношениях между Литвой и Китаем по восстановлению официального дипломатического представительства.

В конце ноября Литва обратилась к партнерам за помощью в предоставлении консульских услуг в Китае после того, как Пекин продолжил игнорировать предложения по восстановлению дипломатического представительства.

Также советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Литва завершает конфликт с Китаем: как и почему Вильнюс меняет отношения с партнером РФ.