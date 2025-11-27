Politico: в Европе думают, как активнее отвечать на гибридные действия РФ

На фоне инцидентов с российскими дронами, нарушающими воздушное пространство стран НАТО, в Европе задумались над тем, какой более активный ответ можно дать на гибридные действия РФ.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

По данным источников издания, идеи варьируются от совместных атакующих киберопераций против России и более быстрого и скоординированного определения источника гибридных атак до неожиданных военных учений под руководством НАТО.

"Россияне постоянно проверяют границы – какова будет реакция, как далеко мы можем зайти?" – отметила в интервью Politico министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она подчеркнула необходимость "более активной реакции", а также добавила, что "сигнал посылают не слова, а действия".

В течение последних недель и месяцев российские беспилотники летали над Польшей и Румынией. Кроме того, дроны неизвестного происхождения вызвали хаос в аэропортах и на военных базах в ряде других европейских стран.

Среди других инцидентов, от которых страдает Европа, – глушение GPS, вторжение истребителей и военных кораблей, а также диверсия на ключевой польской железнодорожной ветке, по которой в Украину доставляется военная помощь.

"В общем, Европа и Альянс должны спросить себя, как долго мы готовы терпеть этот тип гибридной войны ... [и] следует ли нам рассмотреть возможность более активных действий в этой сфере", – заявил на прошлой неделе государственный секретарь Германии по вопросам обороны Флориан Ган.

В публикации отмечается, что масштабы и частота нынешних атак являются беспрецедентными. Пражский аналитический центр Globsec подсчитал, что с января по июль в Европе, преимущественно в Польше и Франции, было совершено более 110 актов диверсий, связанных с Москвой.

На прошлой неделе министр обороны Италии Гвидо Крозетто раскритиковал "инертность" Европы перед лицом гибридных атак и обнародовал 125-страничный план ответных действий.

В нем он предложил создать Европейский центр противодействия гибридной войне, кибервойско численностью 1500 человек, а также военный персонал, специализирующийся на искусственном интеллекте.

В настоящее время такие страны, как Германия и Румыния, ужесточают правила, которые позволят властям сбивать дроны, летающие над аэропортами и военными объектами.

Между тем национальные службы безопасности могут действовать в серой зоне закона. Союзники от Дании до Чехии уже разрешают наступательные кибероперации.

Латвийская министр Браже подчеркнула, что союзники должны "быть более активными в кибернаступательных операциях" и сосредоточиться на "повышении ситуационной осведомленности – объединении и координации служб безопасности и разведки".

Европа также должна выяснить, как реагировать на масштабные кампании дезинформации России собственными усилиями внутри страны.

"Российское общественное мнение... является несколько недоступным. Нам нужно сотрудничать с союзниками, которые имеют достаточно детальное понимание российского мышления – это означает, что сотрудничество также должно быть налажено в области информационной войны", – сказал один из высокопоставленных военных чиновников.

НАТО, со своей стороны, является оборонной организацией и поэтому с осторожностью относится к наступательным операциям.

"Асимметричные ответы являются важной частью разговора, но мы не будем опускаться до тех же тактик, что и Россия", – отметил один из дипломатов НАТО.

Сообщалось также, что в Еврокомиссии планируют создать разведывательное подразделение "для укрепления возможностей". В то же время среди топ-чиновников ЕК нет единодушия по этому поводу.