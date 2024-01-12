В Армении завершили строительство пункта пропуска на границе с Турцией

Власти Армении заявляют, что пункт пропуска "Маргара" на границе с Турцией полностью отремонтировали, и теперь он готов к эксплуатации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил заместитель председателя Комитета госдоходов Карен Тамазян, информирует News.am.

"Вся инфраструктура в части таможенно-технических средств, паспортного контроля, пограничников готова к надлежащему пассажирскому обслуживанию", – отметил Тамазян.

Турция в одностороннем порядке закрыла в 1993 году воздушную и сухопутную границы с Арменией, когда Армения и Азербайджан вступили в противостояние после распада Советского Союза.

Ереван и Анкара объявили в декабре 2021 года, что готовы предпринять шаги для урегулирования отношений, для чего страны назначили спецпосланников.

В июле 2022 года в Вене стороны достигли договоренности об обеспечении возможности пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран, а также решили начать необходимые процессы на этом пути.

Недавно Турция выразила надежду, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном позволят Анкаре нормализовать отношения с Ереваном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что уже сейчас созданы основные условия для подписания мирного договора с Арменией, и он не согласен с желанием Еревана относительно гарантов для договора.

Ранее помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил о "значительном прогрессе" в работе над текстом мирного договора с Арменией.

В то же время Армения заявила о регрессе в позиции Азербайджана по некоторым пунктам мирного договора между двумя странами.