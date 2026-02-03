Зеленский: на личную просьбу Трампа РФ ответила рекордом баллистики, ждем реакции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия демонстративно проигнорировала личную просьбу президента США Дональда Трампа об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре, и теперь глава государства ожидает реакции Вашингтона.

Об этом президент сказал в своем вечернем обращении, сообщает "Европейская правда".

По словам главы государства, Украина ожидает реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары, поскольку именно Америка предложила на время дипломатии и холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике.

"Была просьба лично от президента Соединенных Штатов. Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики. Неполных четыре дня прошло с недели, о которой просили Россию. Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше?" – заявил президент.

Он добавил, что россияне лгали и перед этой войной, и полномасштабную войну Россия начала, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях и об Украине.

"И сейчас – даже в таких деталях, в таких договоренностях с Америкой – снова российский обман. Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас, Украину, своими штурмами. Ставка России на войну должна получить ответ мира", – заявил Зеленский.

Напомним, после ничего удара РФ по объектам украинской энергетики сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой начать процесс передачи Украине ракет "Томагавк".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ночную комбинированную атаку РФ в суровые морозы красноречивым доказательством того, что Россия продолжает делать то, что хочет, несмотря на любые договоренности.