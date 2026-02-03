"Давление на Путина не работает": сенатор Грэм просит Трампа вооружить Украину "Томагавками"

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что для перелома в войне Украине нужно предоставить ракеты "Томагавк", и обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой начать процесс передачи этих ракет.

Об этом Грэм написал во вторник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Грэм назвал очевидным то, что "давление, которое мы оказываем на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров и прекратить массированные атаки против Украины, не работает".

"Идею президента США Дональда Трампа действовать против покупателей российской нефти, которые подпитывают военную машину Путина, США и Европа должны реализовывать со всей решимостью. Президент США Дональд Трамп нанес серьезный удар по экономике Путина, взяв в прицел нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы. Тарифы против Индии – хороший пример того, как ситуация может меняться", – отметил Грэм.

В то же время он обратил внимание на то, что массированные обстрелы Россией Украины не прекращаются, и в связи с этим призывает вооружить Украину дальнобойными ракетами "Томагавк".

"После этой массированной атаки прошлой ночью я призываю президента США Дональда Трампа начать процесс предоставления Украине ракет "Томагавк", что стало бы переломным фактором в военном смысле. В ближайшие дни и недели мы должны усиливать давление на Путина. Любые переговоры, которые будут выглядеть как чрезмерное вознаграждение за агрессию, запустят цепь катастроф во всем мире", – написал Грэм.

В то же время он подчеркнул: если переговоры приведут к свободной, сильной и независимой Украине, даже если ей придется пойти на уступки, "мир станет значительно более стабильным".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ночную комбинированную атаку РФ в суровые морозы красноречивым доказательством того, что Россия продолжает делать то, что хочет, несмотря на любые договоренности.

Напомним, 29 января Трамп заявил, что получил от Путина согласие не бить по Киеву "и другим городам" в течение недели.