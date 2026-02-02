В РФ говорят, что глава ОБСЕ прилетит в Москву решать "кризис" в организации

Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис, 6 февраля проведет в Москве переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что на повестке дня переговоров – "поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ".

"Рассчитываем подробно обсудить возможности действующего председателя по восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трех измерениях безопасности – военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном", – заявила Захарова.

Швейцария в этом году председательствует в ОБСЕ, действующим председателем организации считается глава МИД.

2 февраля Кассис прибыл с визитом в Киев.

Ранее он сообщал, что планирует посетить и украинскую столицу, и российскую – с целью достижения мира.

Читайте также статью "ЕП": НАТО без Штатов, ОБСЕ без России? Как Кремль и Белый дом строят новую схему "мира" в Европе.