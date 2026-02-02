В ОБСЕ говорят, что представили Киеву "инструменты" для поддержания мира в Украине

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Ферридун Синирлиоглу завершили свой визит в Украину, во время которого они представили "инструменты", которые организация может предложить для поддержки потенциального мира в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба организации, сообщает "Европейская правда".

Кассис и Синирлиоглу в Киеве встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и другими высокопоставленными чиновниками.

Во время встреч они подтвердили твердую поддержку ОБСЕ справедливого и прочного мира, основанного на международном праве.

"Они подчеркнули готовность организации действовать везде, где требуется международное вмешательство, опираясь на многолетний опыт ОБСЕ в сложных конфликтных ситуациях", – заявили в пресс-службе.

Кассис подчеркнул, что приоритетом ОБСЕ является поддержка текущих дипломатических усилий, направленных на прекращение войны.

"ОБСЕ должна быть готова, как только позволят условия, содействовать мониторингу прекращения огня и поддержке реализации мирного соглашения. Этот визит стал возможностью четко представить конкретные инструменты, которые ОБСЕ может предложить для такого процесса", – отметил Кассис.

Синирлиоглу подчеркнул, что ОБСЕ готова действовать, если ее об этом попросят в рамках переговорного урегулирования.

"ОБСЕ имеет инструменты, опыт и знания, чтобы эффективно способствовать стабильности в Украине, если ее об этом попросят. Мы продолжаем поддерживать высокий уровень готовности оказать поддержку, если или когда нас об этом попросят", – сказал Синирлиоглу.

Напомним, Кассис 6 февраля проведет в Москве переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее он сообщал, что планирует посетить и украинскую столицу, и российскую – с целью достижения мира.

Швейцария в этом году председательствует в ОБСЕ, действующим главой организации считается глава МИД.