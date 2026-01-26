Укр Рус Eng

Чехия предоставляет 500 тысяч долларов на генераторы для Украины

Новости — Понедельник, 26 января 2026, 19:46 — Мария Емец

Правительство Чехии срочно выделило 500 тысяч долларов на приобретение генераторов для Украины на фоне ухудшения ситуации в энергетике после январских российских ударов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила премьер Украины Юлия Свириденко.

Свириденко заявила, что в понедельник чешское правительство выделило 500 тысяч долларов "на предоставление генераторов для прифронтовой Днепропетровской области до конца недели".

Она поблагодарила Чехию за щедрую и вовремя помощь и отдельно отметила общественные инициативы, которые собрали для поддержки Киева 3,8 млн долларов.

Президент Чехии отметил, что свою помощь Украине могут предложить чешские энергетические компании.

В Польше сбор в поддержку Киева "тепло из Польши" за шесть дней собрал 5 млн злотых (60 млн гривен). Первые приобретенные генераторы уже направляются в Киев.

