"Энергопомощь" от Чехии: волонтеры собрали для Киева $3,8 млн, поступит и другая поддержка

Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил Чехию за целый ряд инициатив и практическую энергетическую поддержку, которую в стране организовали в ответ на жестокие атаки России по украинской энергетической инфраструктуре в разгар зимы.

Об этом Сибига рассказал на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

В частности, по словам министра, инициатива Dárek pro Putina всего за несколько дней собрала более $3,8 млн – сбор объявили на генераторы и аккумуляторы для Киева. В субботу в инициативе сообщили, что уже собрали 80 млн чешских крон.

Кроме того, на следующей неделе в Харьков поступят 49 генераторов различной мощности, собранных при поддержке чешской общественной организации Post Bellum.

Завтра в Киевскую область будет доставлено 40 аккумуляторных станций и 1500 удлинителей для пунктов несокрушимости благодаря помощи со стороны Среднечешского края Чехии.

Часть финансирования также направлена на усиление кибербезопасности полиции Киева.

"Это пример настоящей солидарности. Чехия демонстрирует, что поддержка Украины – это не только слова, а конкретные действия, которые спасают жизни и укрепляют нашу устойчивость", – написал Сибига.

Напомним, в Польше сбор в поддержку Киева "тепло из Польши" за шесть дней собрал 5 млн злотых (60 млн гривен).

Первые приобретенные генераторы уже направляются в Киев.

В пятницу Европейская комиссия объявила о передаче Украине 447 резервных генераторов.