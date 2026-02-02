Чехия готовит к отправке в Украину 55 генераторов, которые предоставляют как срочную гуманитарную помощь из-за сложной ситуации в энергетике в условиях обстрелов и суровой зимы.

Об этом заявил в своем X вице-премьер Чехии Карел Гавличек, пишет "Европейская правда".

Гавличек объявил, что срочная гуманитарная поддержка для Украины в виде генераторов "готова".

Humanitární pomoc pro Ukrajinu s ohledem na kritickou situaci v tamním zásobování energiemi je připravena. Státní správa hmotných rezerv zítra začíná nakládat celkem 55 elektrocentrál, které putují obratem na Ukrajinu. – Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) February 2, 2026

"Завтра Государственная администрация материальных резервов начнет отгружать всего 55 генераторов, которые будут безотлагательно отправлены в Украину", – объявил вице-премьер.

Напомним, на прошлой неделе правительство Чехии срочно выделило 500 тысяч долларов на приобретение генераторов для Украины на фоне ухудшения ситуации в энергетике после январских российских ударов.

Премьер Украины Юлия Свириденко тогда отмечала, что генераторы предусматриваются для Днепропетровщины.

Параллельно чешский общественный сбор накопил 3,8 млн долларов на энергетическую помощь для Украины – в дополнение к другим низовых инициатив и поддержки от местных властей.