СМИ: в Венгрии в последнюю минуту изменили закон, чтобы спасти польского экс-министра

В Венгрии в последний момент внесли правки в законодательство, которые гарантируют, что бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро не будет арестован в стране, даже если Варшава будет добиваться выполнения европейского ордера на арест.

Об этом сообщило польское издание Fakt, пишет "Европейская правда".

22 декабря, накануне рождественских праздников, в венгерском Официальном вестнике были опубликованы изменения в законодательство, которые обязывают венгерский суд отказать в исполнении европейского ордера на арест в отношении лица, получившего в Венгрии убежище.

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро подтвердил 12 января, что получил защиту от венгерского правительства. В то же время документы, даты и публичные заявления свидетельствуют, что это решение было принято заранее, а правовые предохранители подготовлены заранее.

Изменения в закон о судебном сотрудничестве с государствами ЕС были обнародованы 22 декабря. Они предусматривают, что с 1 января 2026 года венгерские суды обязаны отказывать в исполнении европейского ордера на арест в отношении лица, получившего статус беженца в Венгрии или в другой стране ЕС, если ордер выдало государство его происхождения.

На практике это означает, что даже в случае выдачи польским судом европейского ордера на арест в отношении Збигнева Зёбро или его бывшего заместителя Марчина Романовского, которому Будапешт тоже предоставил защиту, Венгрия не сможет передать их польской стороне.

Норма распространяется и на ситуации, когда статус беженца формально прекращается, но основания для него, по мнению венгерских властей, сохраняются, в частности после получения венгерского гражданства.

Законодательные изменения были приняты без публичной дискуссии и политических дебатов, несмотря на потенциально серьезные последствия для отношений между Будапештом и Варшавой.

В интервью радио RMF 12 января Зёбро признал, что находится под опекой венгерских властей уже несколько недель, и что статус беженца был предоставлен ему "непосредственно перед Рождеством", что совпадает с датой публикации законодательных изменений.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не был удивлен, что Зёбро получил убежище у Орбана.

В МИД Польши заявили, что сожалеют по поводу решения Венгрии об убежище и считают, что оно нанесло ущерб двусторонним отношениям.