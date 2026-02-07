Министр Вооруженных сил Франции впервые посетила Украину – говорила о Mirage и Rafale

Президент Владимир Зеленский в субботу провел встречу с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен, которая впервые посетила Украину после назначения на должность в октябре прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

Основное внимание во время обсуждения уделили военной помощи, усилению украинской ПВО системами и ракетами и расширению авиации Украины французскими самолетами Mirage и Rafale. Зеленский проинформировал Вотрен о последствиях удара, который Россия нанесла по Украине этой ночью.

Президент отметил важность поставок систем SAMP/T и французских самолетов Mirage для усиления украинской ПВО.

Он подчеркнул, что быстрое поступление систем противовоздушной обороны усилит защиту украинского неба. Украина также заинтересована в скорейшей реализации совместных проектов с Францией в рамках европейских инициатив, прежде всего SAFE.

Катрин Вотрен заверила в дальнейшей поддержке Украины со стороны Франции. Она отметила результативную работу с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, в частности по модернизации радаров, предоставленных Францией, и сотрудничеству в производстве дронов.

"Франция будет соблюдать взятые на себя обязательства по Rafale. Что касается поставок – они будут реализовываться, как предусмотрено, в рамках программы SAFE. Мы будем вашим преданным партнером, будем защищать ваше дело и пытаться привлекать к этой работе в широком смысле европейский оборонно-промышленный комплекс, чтобы усиливать наши возможности и наш суверенитет в европейском смысле", – подчеркнула она.

Во время встречи также обсудили санкционную политику против России. Президент отметил, что Франция продемонстрировала смелый шаг, когда задержала танкер "теневого флота РФ".

В конце января Зеленский после разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном сообщил, что Франция в этом году поставит в Украину дополнительные самолеты.

Напомним, в октябре президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал передать Украине больше Mirage.

В ноябре Украина и Франция подписали документ, предусматривающий закупку для Украины до 100 французских истребителей Rafale, а также средств ПВО и дронов французского производства.