Бельгия задержала танкер "теневого флота" РФ

Бельгийская армия захватила нефтяной танкер, принадлежащий российскому теневому флоту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTBF.

Нефтяной танкер плавал у бельгийского побережья, когда его перехватили около полуночи. Считается, что судно принадлежит к "теневому флоту", сети судов, действующих вне международных правил с целью обхода экономических санкций, в частности тех, которые направлены против российского экспорта нефти.

По информации, собранной RTBF из нескольких источников, Бельгия ночью арестовала нефтяной танкер Ethera. Судно длиной 180 метров, построенное в 2008 году, плавало под флагом Гвинеи и прибывало из Ла-Манша. Оно было перехвачено у побережья Остенде.

"В течение последних нескольких часов наши вооруженные силы при поддержке французских вооруженных сил захватили нефтяной танкер, принадлежащий российскому теневому флоту. Судно сейчас сопровождают в порт Зебрюгге, где оно будет арестовано", – написал министр обороны Тео Франкен в социальной сети X вскоре после 1:30 в это воскресенье.

Министр обороны Бельгии добавил: "Операция "Голубое вторжение" была проведена командой солдат, проявивших образцовое мужество. Отличная работа". Это первая такая операция для страны.

"Я поздравляю наши вооруженные силы с профессиональными и решительными действиями во время успешной операции прошлой ночью и благодарю наших французских партнеров за ценную поддержку. Бельгия всегда будет обеспечивать соблюдение международного морского права и будет решительно реагировать на любые нарушения безопасности своих территориальных вод", – поделился премьер-министр Барт Де Вевер.

Аннелис Верлиден, министр юстиции и Северного моря, подчеркивает, что "впервые в море был перехвачен нефтяной танкер на основании разведданных, которые идентифицировали его как судно, плавающее под фальшивым флагом и, следовательно, принадлежащее к "теневому флоту".

Судно, задержанное Бельгией, с октября 2025 года находится в европейском списке судов, деятельность которых должна быть "ограничена", на том основании, что они "входят в состав теневого флота нефтяных танкеров или способствуют энергетическим доходам России", которая "зависит от энергетических доходов для финансирования своей незаконной войны агрессии против Украины".

Ethera описывается как судно, транспортирующее "сырую нефть, нефтепродукты или минеральные материалы, происходящие из России или экспортируемые из нее, при этом занимаясь нерегулярными и высокорисковыми морскими перевозками [...]". Среди ограничений – запрет на доступ в порты европейских стран.

По данным Министерства финансов США, судно принадлежит морской империи сына иранского высокопоставленного чиновника.

Судно также входит в список субъектов, на которые наложены санкции Министерством финансов США. В пресс-релизе от июля 2025 года США связали Ethera "с огромной морской империей, контролируемой Мохаммадом Хосейном Шамхани".

Хоссейн Шамхани является сыном Али Шамхани, старшего советника верховного лидера Ирана, который, по данным израильской армии, погиб во время субботних ударов.

По данным Министерства финансов США, "Хоссейн использует коррупцию и политическое влияние своего отца на самых высоких уровнях иранского режима для создания и эксплуатации огромного флота нефтяных танкеров и контейнеровозов".

Напомним, 22 января Франция при поддержке Великобритании задержала танкер Grinch на прошлой неделе недалеко от берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения о фальшивом флаге судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сообщил ему о планах отпустить танкер из-за требований законодательства.

Как писали, 14 европейских стран выступили с открытым предупреждением в адрес танкеров "теневого флота" России в Балтийском и Северном морях.