В Финляндии вводят тест, позволяющий наказывать работника, который пил в отпуске

В Финляндии все чаще используют в трудовой жизни PEth-тесты, которые определяют количество фосфатидилэтанола в крови и могут показать употребление алкоголя работником во внерабочее время, например, в отпуске, что в некоторых сферах приводит к санкциям со стороны работодателя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Тест показывает, употреблял ли человек алкоголь в предыдущие недели и в каком количестве. Длительное употребление алкоголя может отражаться на результатах тестирования еще четыре недели после того, как человек прекратил пить. То есть анализ может показать потребление алкоголя даже в отпуске.

В последние месяцы тест вызвал недоумение у работников.

"К нам поступили десятки обращений от людей, которые узнавали о тесте и его последствиях только постфактум. Обычно человек приходил на медосмотр, не подозревая, что там берут анализ крови на употребление алкоголя. Повышенные показатели потом приводили, например, к отстранению от работы или прекращению выплаты зарплаты", – рассказывает врач-эксперт Центрального объединения профсоюзов Финляндии (SAK) Риитта Тюйоляярви.

По словам врача, в трудовом здравоохранении PEth-тест стал распространенным инструментом без достаточного информирования и совместного обсуждения. Использование теста во многих случаях привело к неожиданным негативным последствиям для работников.

PEth-тест показывает употребление алкоголя за последние несколько недель, но не сообщает, когда именно спиртное было выпито или повлияло ли оно на работоспособность. Тюйоляярви замечает, что на основании результатов теста нельзя однозначно делать выводы о нетрудоспособности или угрозе безопасности труда.

"Мы не говорим о случаях, когда человек находился в состоянии опьянения на рабочем месте, даже не было подозрений в этом. Речь идет о том, как человек проводит свое свободное время. Пусть результат этого видно в тесте, но это интерпретируется как основание для принятия мер", – говорит врач.

Тест используется во многих отраслях, например, в строительстве, перевозках, а также в офисной работе.

Тюйоляярви считает, что тест может быть обоснован, если его использовать как часть мер по укреплению здоровья. Она подчеркивает, что не хочет поощрять употребление алкоголя на любом уровне.

Однако тестирование становится проблематичным, если его проводят без осознанного согласия работника и без предварительного информирования о последствиях.

"Этически сомнительно и к тому же грозит потерей заработка, если отдельный результат теста приводит к отстранению от работы без других доказательств, что существуют какие-то проблемы. Кроме того, законодательство пока не дает однозначных указаний по использованию алкогольных тестов в трудовой жизни", – говорит Тюйоляярви.

Начальник отдела защиты интересов Союза работников автомобильного и транспортного сектора Харри Пасанен рассказывает, что ему стали известны случаи, когда в текущем году результат теста привел к запрету на вождение, неоплачиваемому отпуску и даже к прекращению трудовых отношений.

PEth-тест не измеряет уровень промилле, а показывает, употреблял ли человек алкоголь в последние несколько недель. В большинстве случаев работник во время прохождения теста не был пьян, и проблем на работе от него не было.

"То есть люди употребляли спиртное в свободное время, и, фактически, за это работодатель наказывает", – говорит Пасанен.

Напомним, в Швеции с 1 июня вступили в силу революционные изменения в торговле алкогольными напитками – мелким производителям впервые разрешили продажу напрямую клиентам, не через контролируемую государством специальную сеть магазинов.

Финляндия, которая имеет одну из самых строгих политик в отношении алкоголя в Европейском Союзе, также ослабляет ограничения.