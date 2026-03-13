Зеленский прибыл в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Франции, где он встретится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Ожидается, что Макрон и Зеленский проведут переговоры о поддержке Украины. Среди других тем встречи – борьба с российским "теневым флотом" танкеров и обязательства, взятые участниками "коалиции решительных".

Напомним, заседание "коалиции решительных" состоялось 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России. Тогда участники коалиции подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

Как сообщалось, 6 января премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Подробнее о результатах встреч "коалиции решительных" читайте в статье "Европейской правды": Союзники обещают помощь: какие государства и при каких условиях готовы направить войска в Украину.