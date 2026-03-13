СМИ: Пентагон отправляет экспедиционное подразделение морской пехоты на Ближний Восток

Пентагон решил отправить экспедиционное подразделение морской пехоты на Ближний Восток в связи с усилением атак Ирана на Ормузский пролив.

Об этом The Wall Street Journal сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам двух американских чиновников, министр обороны Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования США, ответственного за американские войска на Ближнем Востоке, по отправке экспедиционного подразделения, которое обычно состоит из 2,5 тысяч морских пехотинцев.

Как отмечается, этот шаг сделан в связи с тем, что атаки Ирана на пролив парализовали движение через этот стратегический водный путь.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью уничтожают" террористический режим Ирана, а также анонсировал новые удары.

А Хегсет заявил, что военный потенциал Ирана был значительно ослаблен после длительной кампании ударов, осуществленных Соединенными Штатами и Израилем.

