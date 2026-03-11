МИД: венгров, желающих инспектировать "Дружбу", пустили в Украину, но без официального статуса

В Министерстве иностранных дел заявили, что утром 11 марта на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии, которая "не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч".

Об этом сказал в комментарии журналистам спикер МИД Георгий Тихий, пишет "Европейская правда".

Как известно, 11 марта венгерская делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Габором Чепеком заявила о намерении посетить Украину, где планирует провести переговоры о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" и проверить его состояние.

"Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом", – отметил Тихий.

Он подчеркнул, что любые лица с туристической целью могут именно так заехать в Украину из стран Шенгена.

"На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их „делегацией", – подчеркнул спикер МИД.

Он добавил, что на территории Украины могут находиться граждане других государств, "которые с уважением относятся к Украине и соблюдают общие правила посещения, в частности с туристической целью".

На прошлой неделе Чепек заявил, что направил письмо министру энергетики Денису Шмыгалю, в котором "дал Украине три дня" на возобновление работы нефтепровода "Дружба".

Ранее Венгрия и Словакия заявляли о намерении направить мониторинговую миссию на место повреждения нефтепровода "Дружба" в Бродах, чтобы получить экспертную оценку повреждений.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже и заявил о общем мнении по восстановлению транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".