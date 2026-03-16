Британская реформа, начавшаяся более четверти века назад, может подойти к концу. Речь идет о коренном изменении принципов работы Палаты лордов – верхней палаты парламента Великобритании.

О реформе и том, как она повлияет на британскую аристократию, читайте в колонке основателя Школы реальной политики имени Уинстона Черчилля Владимира Куренного. Далее – краткое изложение.

Палата лордов – верхняя палата британской парламентской системы. Как и все британское, эта палата не имела ничего общего с верхними палатами других европейских стран – будь то Германия, Франция или Италия.

"Более того! Аналогов такого института вообще нет нигде в мире", – подчеркивает автор колонки.

По его словам, Палата лордов практически не обладает законодательными полномочиями. Её функция – следить за законами, принимаемыми в нижней палате – Палате общин. Кроме того, она выполняет некоторые судебные и контрольные функции.

Палата лордов в настоящее время является преимущественно назначенной палатой, выполняющей контрольные и консультативные функции в отношении законопроектов, поступающих из Палаты общин. Ее роль заключается не в блокировании законов, а в проверке, редактировании и совершенствовании их содержания.

В отличие от Палаты общин, которая избирается народом на выборах, Палата лордов формировалась из трех источников: наследственные лорды; духовные лорды; бароны и баронессы, которых назначал монарх по представлению правительства.

Владимир Куренный напоминает, что когда к власти в Лондоне в 1999 году пришли социалисты – в Британии они называют себя лейбористами – во главе с молодым Тони Блером, он решил избавиться от аристократического анахронизма и ликвидировать наследственных лордов в верхней палате.

Главный аргумент – в XXI веке это недемократично.

"И, возможно, он был прав. Но так же недемократично назначать членов палаты правительством. Тем более что вместе с выдающимися пенсионерами в палату попадали явные друзья лидеров партий, а иногда и их родственники и спонсоры", – пишет основатель Школы реальной политики имени Уинстона Черчилля.

Итак, добавляет автор колонки, Тони Блэр хотел заработать электоральные очки у сторонников своего политического лагеря. Цель – избавиться от аристократов, которые исторически не слишком любят социализм…

Тогда, в 1999 году, против этой реформы выступали тори (Консервативная партия Великобритании). Им удалось де-факто отстоять так называемый переходный период.

Сегодня история повторяется. Лейбористская партия снова у власти. При этом премьер Кир Стармер не может похвастаться выдающимися достижениями.

"Итак, для мобилизации своего электората Стармеру нужно что-то очень идеологически левое. Какая-то успешная борьба с символами консерватизма. Мишень найдена! 92 аристократа в Палате лордов", – отмечает автор колонки.

Теперь реформа завершена – парламент одобрил закон, который окончательно исключает из состава Палаты лордов наследственных пэров. Тем самым положив конец многовековой системе наследования мест.

Большинство британцев в целом не против реформы. Но дело в том, что им не нравится и Палата лордов, которая будет полностью назначаться правительствами.

Итак, народ хочет выборов. Но лондонский политический класс против.

Лейбористское правительство Стармера и его сторонники считают, что сейчас нужно ограничиться изгнанием аристократов.

У предложенной реформы есть критики, так называемые традиционалисты. Они отстаивают право наследственных представителей знаменитых исторических родов заседать в Палате лордов, потому что у наследственных пэров есть независимость от политической конъюнктуры.

Но, как бы ни боролись лейбористы с анахронизмами прошлого, Британия остается классовым обществом. И аристократия – часть гена страны. Без которого Британия просто перестанет быть собой.

