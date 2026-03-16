ЕС ударил санкциями по Ирану и Китаю за кибератаки

Совет Европейского Союза ввел санкции против юридических и физических лиц, ответственных за кибератаки, направленные против государств-членов ЕС и партнеров ЕС.

Об этом говорится в заявлении, пишет "Европейская правда".

Речь идет о компании Integrity Technology Group, которая базируется в Китае и систематически поставляла продукцию, использовавшуюся для взлома и получения доступа к устройствам в государствах-членах ЕС, по всей Европе и во всем мире.

Как отмечается, в период с 2022 по 2023 год благодаря их технической и материальной поддержке было взломано более 65 тысяч устройств в шести государствах-членах.

Также, как говорится в заявлении, китайская компания Anxun Information Technology предоставляла хакерские услуги, направленные на критическую инфраструктуру и критические функции государств-членов и третьих стран.

Кроме этого, в список попали двое китайских граждан, которые являются соучредителями компании и несли ответственность и участвовали в кибератаках, затронувших государства-члены ЕС.

Последней в список попала иранская компания Emennet Pasargad, которая незаконно получила доступ к французской базе данных абонентов и выставила ее содержимое на продажу в даркнете.

Также компанию обвиняют в том, что она взломала рекламные билборды для распространения дезинформации во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Кроме того, как отмечается, компания взломала шведский сервис SMS, что повлияло на большое количество граждан ЕС.

В феврале европейский комиссар по вопросам по вопросам цифровых и передовых технологий Хенна Вирккунен заявила, что Европа должна иметь возможность осуществлять наступательные операции в киберпространстве, ведь одного сдерживания больше недостаточно.

Недавно разведка США призвала к усиленной бдительности американские госведомства и частные компании в связи с ожидаемыми попытками мести со стороны Ирана, в частности, путем кибератак.