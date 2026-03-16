Почему Польша может отказаться от программы SAFE и какое отношение к этому имеет выход из ЕС

В воскресенье, 15 марта, в Варшаве у Президентского дворца прошла многотысячная акция протеста против решения президента Польши Кароля Навроцкого наложить вето на законопроект об участии страны в программе Евросоюза SAFE (Security Action for Europe).

Речь идет об относительно дешевом кредите, привлекаемом под гарантии ЕС и предназначенном для модернизации армии. Именно поэтому президентское вето вызвало настоящее возмущение, причем не только у представителей проправительственной коалиции, но и в обществе.

Несмотря на то, что президент предложил альтернативный механизм финансирования военной модернизации – так называемый SAFE 0%, это предложение воспринимается довольно скептически.

О возможных выгодах для Польши от участия в программе ЕС, а также о мотивах правых критиковать ее, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко. Далее – краткое изложение статьи.

Программа Евросоюза SAFE предусматривает 150 млрд евро поддержки в виде льготных кредитов на закупку вооружения, значительная часть которого должна производиться в Европе.

Для Польши участие в программе может означать доступ к 43,7 млрд евро по кредитам под гарантии ЕС.

То есть – по ставке 3,5% годовых, что существенно меньше стоимости привлечения кредитов национальным правительством. Срок погашения составляет от 30 до 35 лет, а полное погашение этого кредита должно состояться аж в 2070 году.

В правительстве Дональда Туска уже определились, на что могут быть потрачены эти средства. И хотя эта информация является конфиденциальной, известно, что около 89% этих средств могли бы получить польские предприятия оборонной промышленности.

Впрочем, неожиданно правая оппозиция, а прежде всего – партия "Право и справедливость", изменила свое мнение относительно этой программы.

Теперь программа SAFE выглядит для них как "попадание Польши под немецкий сапог", то есть в зависимость от Брюсселя и главной европейской экономики – Германии.

В ситуации, когда официальные объяснения не выглядят убедительными, в экспертных кругах возникают подозрения, что реальные причины неприятия программы SAFE – совсем другие.

По данным польских СМИ, на самом деле позиция самого президента Кароля Навроцкого, который находится в лагере оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС"), в этом вопросе некоторое время оставалась неопределенной. По неофициальной информации, Навроцкий рассматривал возможность подписать закон об участии в программе.

С одной стороны, подписание закона могло бы вызвать резкую реакцию партийного руководства и более радикальных кругов правого лагеря. Для лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского спор вокруг SAFE стал не только вопросом оборонной политики, но и способом продемонстрировать политический контроль над президентом и четко обозначить границы его самостоятельности.

С другой стороны, вето рисковало вызвать критику со стороны части избирателей, военных и представителей оборонной промышленности, которые рассчитывали на финансирование в рамках SAFE.

Итак, польский президент наложил вето на законопроект, но предложил альтернативный механизм финансирования модернизации армии.

В свою очередь, в польском правительстве нашли способ обойти вето президента и присоединиться к программе SAFE, несмотря на отсутствие соответствующего закона.

Впрочем, в истории с обходом вето ещё рано ставить точку.

Критика SAFE уже имела электоральные последствия для оппозиции. В частности, привела к рекордному падению рейтинга "ПиС" – их поддержка упала до 22%.

Но зачем польские правые решили идти против воли избирателей, рискуя рейтингами?

Наиболее очевидная причина – этот шаг стал "подарком" для президента США Дональда Трампа, который не скрывает своего негативного отношения к SAFE.

Но есть еще одно объяснение, и оно заключается в том, что крупный европейский кредит может стать препятствием для планов Варшавы выйти из состава ЕС.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Бегство от помощи: почему кредит на усиление армии расколол Польшу и возможен ли ее выход из ЕС.