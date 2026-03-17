В Молдове у границы с Украиной нашли обломки БпЛА – вероятно, "Шахеда"
Молдовские пограничники нашли недалеко от границы с Украиной обломки беспилотника – вероятно, российского "Шахеда".
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Пограничная полиция Молдовы 17 марта сообщила об обнаружении обломков БПЛА на юге страны, в поле вблизи села Тудора, примерно в 500 метрах от госграницы с Украиной. Село Тудора расположено рядом с молдовской Паланкой, через которую пролегает единственный сухопутный путь на юг Одесской области.
Перед тем ночью молдовские пограничники заметили нарушение воздушного пространства БпЛА, визуально похожим на "Шахед". Он летел на высоте около 150 метров и направился в сторону села Кэплань. От Кэплани до Тудоры – примерно 13 км.
В Румынии тем временем ищут обломки БпЛА, который мог упасть в районе села Плауру напротив украинского Измаила.
14 марта российский "Шахед" нарушил воздушное пространство Молдовы в Чимишлийском районе.
Напомним, Молдова вызвала посла РФ из-за загрязнения Днестра в результате ударов по украинской энергетической инфраструктуре, что создало серьезную угрозу для водоснабжения Молдовы.