В Молдове у границы с Украиной нашли обломки БпЛА – вероятно, "Шахеда"

Молдовские пограничники нашли недалеко от границы с Украиной обломки беспилотника – вероятно, российского "Шахеда".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Пограничная полиция Молдовы 17 марта сообщила об обнаружении обломков БПЛА на юге страны, в поле вблизи села Тудора, примерно в 500 метрах от госграницы с Украиной. Село Тудора расположено рядом с молдовской Паланкой, через которую пролегает единственный сухопутный путь на юг Одесской области.

Фото: Пограничная полиция Молдовы

Перед тем ночью молдовские пограничники заметили нарушение воздушного пространства БпЛА, визуально похожим на "Шахед". Он летел на высоте около 150 метров и направился в сторону села Кэплань. От Кэплани до Тудоры – примерно 13 км.

В Румынии тем временем ищут обломки БпЛА, который мог упасть в районе села Плауру напротив украинского Измаила.

14 марта российский "Шахед" нарушил воздушное пространство Молдовы в Чимишлийском районе.

Напомним, Молдова вызвала посла РФ из-за загрязнения Днестра в результате ударов по украинской энергетической инфраструктуре, что создало серьезную угрозу для водоснабжения Молдовы.