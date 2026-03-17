Трамп хочет пересмотреть членство США в НАТО на фоне отказа союзников помочь с Ираном

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны пересмотреть свое членство в НАТО, раскритиковав союзников за отказ помочь в войне с Ираном.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит CNN.

Членство в НАТО, по словам Трампа, – это "безусловно, вопрос, над которым нам следует задуматься".

Проводя параллели между войной в Иране и войной РФ против Украины, он отметил, что США не были обязаны помогать, когда Россия вторглась в Украину.

"Мы помогаем им, а они не помогают нам, и я думаю, что это очень плохо для НАТО", – сказал Трамп.

Он также добавил, что союзники по НАТО поддерживают цель США по предотвращению получения Ираном ядерного оружия, но не хотят ввязываться в войну.

"Никто не хочет, чтобы Иран обладал ядерным оружием, потому что эти люди сумасшедшие. Они абсолютно сумасшедшие, и они жестокие, агрессивные. Все с этим согласны, но они не хотят помогать", – убежден Трамп.

Он сказал, что США приняли это к сведению. Но когда его спросили, будут ли какие-то последствия для НАТО, Трамп ответил: "Ну, нет, я просто думаю, что это плохо для партнерства, когда они говорят: "То, что вы делаете, – это замечательно, но мы не собираемся помогать".

Напомним, на днях Трамп призвал страны НАТО помочь США восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив. Он предупредил, что в случае отказа НАТО ждет "очень плохое будущее".

Однако после того, как ряд европейских стран отказался от участия в потенциальной операции по защите Ормузского пролива, Трамп заявил, что ему не нужна ничья помощь.

