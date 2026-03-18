Как война с Ираном усугубила кризис между США и их союзниками и что делает Трамп

Блокада стратегически важного Ормузского пролива стала наиболее эффективным шагом Ирана в войне с Соединёнными Штатами. И одновременно – большой проблемой как для всей мировой экономики, так и для президента США Дональда Трампа лично.

В ответ в администрации американского президента предложили создать международную военно-морскую оперативную группу, которая могла бы восстановить безопасный проход судов через пролив.

Однако союзники пока демонстрируют ограниченный энтузиазм по поводу этой инициативы: часть стран напрямую отказала Трампу, тогда как другие предлагают лишь минимальную поддержку.

О том, как блокада Ормузского пролива усилила кризис между западными союзниками, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской Трамп без союзников: почему европейцы не спешат отправлять войска в Ормузский пролив. Далее – краткое изложение статьи.

Несмотря на то, что Иран до сих пор не создал ядерное оружие, возможность блокирования им Ормузского пролива часто называют своеобразным аналогом ядерной бомбы – западные страны должны были бы сто раз подумать, прежде чем начинать войну с Тегераном.

Ормузский пролив – единственный морской выход из Персидского залива, маршрут для около четверти мирового сжиженного природного газа и морской торговли.

По оценкам Администрации энергетической информации США (EIA), в 2025 году через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти.

Впрочем, эти аргументы не помешали Дональду Трампу принять решение о начале войны с Ираном.

В конце концов, Соединенные Штаты не зависят напрямую от ближневосточной нефти, а возможные проблемы европейских или азиатских союзников не слишком сильно (и это очень мягко сказано!) беспокоят нынешнего президента США.

Все это стало серьезной проблемой для стран ЕС.

Еще до публичного обращения Дональда Трампа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вместе с союзниками готовит "исключительно оборонительную" миссию для вывода из Персидского залива заблокированных там судов, в частности нефтяных танкеров. Этот шаг, как показывают недавние опросы, поддерживают более половины французов.

Но уже после публикации этой статьи Макрон заявил, что Франция никогда не будет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива в нынешних условиях.

Призыв Трампа присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе стал настоящим испытанием для стран-союзниц.

Европейские столицы пытаются балансировать между собственной позицией по поводу войны (преимущественно критической) и необходимостью сохранять стратегические отношения с Соединенными Штатами.

Поэтому, избегая резкой критики Вашингтона, они также не спешат присоединяться к предложенной Трампом военно-морской операции.

Часть стран прямо отказалась от участия в этой миссии. Например, правительства Германии и Испании отвергают возможность присоединения к операции, ссылаясь на нежелание обострять конфликт на Ближнем Востоке и на необходимость сначала оценить все политические и связанные с безопасностью риски.

Таким образом, хотя США стремятся восстановить свободу судоходства через стратегический морской коридор, необходимый для экономики ЕС, большинство европейских союзников проявляют осторожность и не спешат направлять свои войска на помощь Соединённым Штатам.

В конце концов, каждый новый брифинг Трампа лишь усугубляет нынешний кризис.

Нападая на союзников и неприкрыто демонстрируя им свое пренебрежение, президент США лишь дополнительно усиливает сопротивление европейцев вступать в войну, развязанную Дональдом Трампом без их согласия и без учета их опасений.

