WP: США дали срочное задание своим посольствам в мире из-за войны в Иране

Государственный департамент Соединенных Штатов поручил всем дипломатическим представительствам США по всему миру немедленно провести оценку состояния безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении посольствам, с которым ознакомилось издание The Washington Post, пишет "Европейская правда".

В документе сказано, что "все представительства по всему миру" должны созвать комитеты по чрезвычайным ситуациям, призванные выявлять угрозы и планировать меры на случай их возникновения.

Также посольствам поручили пересмотреть свою систему безопасности.

Документ подписал госсекретарь Марко Рубио, в нем указано, что приказ поступил от заместителя госсекретаря по вопросам управления Джейсона Эванса.

Накануне возле посольства США в Ираке, которое уже подвергалось ударам, снова перехватили ракету или дрон.

Также сообщалось о попадании ракеты в вертолетную площадку на территории посольства США в Багдаде.

Также в ночь на воскресенье 8 марта произошел взрыв под дверью посольства США в Осло.

Ранее США закрыли посольства в Саудовской Аравии и Кувейте, которые подверглись атакам иранских БпЛА.