Правительство Германии решило, что автозаправочные станции по всей стране могут повышать цены на топливо только один раз в день.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

Министр экономики Катарина Райхе заявила, что рост цен на топливо обременяет многих немцев и справедливо вызывает у них раздражение.

"Поэтому мы решили ограничить частоту изменения цен, ориентируясь на так называемую австрийскую модель", – сообщила Райхе.

Теперь заправки смогут повышать цены только один раз в день, при этом они могут делать это в любое время. В Австрии цены на топливо могут повышаться только один раз в день, в 12 часов. А вот снижать их можно в любое время.

Это правило было введено еще в 2011 году. Сейчас Австрия хочет разрешить повышение цен только трижды в неделю, чтобы смягчить экстремальные колебания.

На фоне заметного подорожания топлива из-за войны на Ближнем Востоке в княжестве Андорра, что между Францией и Испанией, на заправках стало больше французов, которым оказалось выгоднее заправляться там.

В правительстве Франции пока не рассматривают введение субсидий в связи со стремительным подорожанием топлива и пообещали антимонопольные проверки на АЗС.

В Италии допускают внедрение "мобильного акциза" на топливо, чтобы обуздать рост цен.