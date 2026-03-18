В МИД рассказали, что происходит с трехсторонними переговорами Украина-США-РФ

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ сейчас приостановлены из-за ситуации на Ближнем Востоке, но команды поддерживают ежедневную связь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, его слова приводит "Интерфакс-Украина".

Тихий напомнил, что трехсторонние консультации уже переносились несколько раз и на данный момент они также перенесены.

"То есть от них не отказывались, их не отменяли, просто они отложены во времени. Здесь не нужно искать какое-то двойное дно, так сказать. Действительно внимание США сейчас полностью сосредоточено на Ближнем Востоке. И в таких условиях. Поэтому сейчас переговорный трек находится на паузе, хотя команды между собой общаются ежедневно", – отметил он.

Представитель украинского МИД также добавил, что "действительно рабочий контакт имеет место", однако для того, чтобы "продвигать этот процесс, нужны встречи, в идеале – встреча лидеров".

Кроме того, Тихий подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности к дипломатическому процессу.

На прошлой неделе Зеленский заявлял, что Украина готова к новому раунду переговоров о завершении войны, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за разных позиций США и России.

Зеленский также настаивает на необходимости встречи с президентом США Дональдом Трампом, поскольку "есть некоторые вопросы, которые не стоят на месте".

В то же время СМИ сообщили, что Трамп теряет интерес к переговорам о мирном урегулировании развязанной РФ войны против Украины, поскольку теперь он сосредоточивается на Иране.