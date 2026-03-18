У МЗС розповіли, що відбувається з тристоронніми переговорами Україна-США-РФ

Тристоронні переговори між Україною, США та РФ зараз на паузі через ситуацію на Близькому Сході, але команди спілкуються між собою щодня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий, його слова наводить "Інтерфакс-Україна".

Тихий нагадав, що тристоронні консультації вже переносились кілька разів і станом на зараз вони теж перенесені.

"Тобто від них не відмовлялися, їх не скасовували, просто вони відтерміновані в часі. Тут не треба шукати якесь подвійне дно, так би мовити. Дійсно увага США зараз повністю сконцентрована на Близькому Сході. І в таких умовах. Тому на паузі зараз переговорний трек, хоча команди між собою спілкуються щодня", – зазначив він.

Представник українського МЗС також додав, що "справді робочий контакт відбувається", однак для того, аби "просувати цей процес потрібні зустрічі, в ідеалі зустріч лідерів".

Крім того, Тихий підкреслив, що Росія не демонструє готовності до дипломатичного процесу.

Минулого тижня Зеленський заявляв, що Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції США та Росії.

Зеленський також наполягає на необхідності зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, оскільки "є деякі питання, які не стоять на місці".

Водночас ЗМІ повідомили, що Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України, оскільки тепер він зосереджується на Ірані.