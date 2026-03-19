Финляндия 9-й год подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран

По ответам людей о том, насколько они довольны своей жизнью, Финляндия уже девятый год подряд возглавила рейтинг "самых счастливых стран".

Средняя оценка финнами качества своей жизни составила 7,8 из максимальных 10 баллов.

Среди лидеров рейтинга оказались все нордические страны – Исландия на втором месте, Дания – на третьем, Швеция – на пятом, Норвегия – на шестом. Четвертую строчку неожиданно заняла Коста-Рика – всего три года назад она была на 23-м месте.

Швейцария снова вернулась в первую десятку самых счастливых стран с 10-й позицией, на 7-9 местах – Нидерланды, Израиль и Люксембург.

Украина оказалась на 111-м месте, в хвосте рейтинга.

Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя очередное первое место страны в рейтинге 2024 года, отметил, что считает "секретами" такого результата природу, уровень взаимного доверия в обществе и образование.

В то же время удовлетворенность жизнью среди финской молодежи упала до исторического минимума за время, с тех пор как ведутся такие регулярные опросы.