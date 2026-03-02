Как операция против Ирана может стать провалом Трампа и в чем проблема

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране.

Почетный президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас считает, что это не вынужденная, а сознательно выбранная (war of choice) война, а у США были другие варианты действий.

О том, почему война в Иране может стать провалом для американского президента, читайте в статье Ричарда Хааса Война без гарантии успеха. Почему агрессия США не снесла режим в Иране, как требовал Трамп. Далее – краткое изложение статьи.

Президент США Дональд Трамп провозгласил цель – смену режима в Иране, – которая является политической, а не военной.

Он призвал к смене режима, но без подготовки почвы для этого. Политическая оппозиция в Иране не объединена. Она не функционирует как "теневое правительство", готовое взяться за власть.

Удары авиации способны разрушать и убивать, но их недостаточно для смены власти.

История учит, что в целом смена режима силовым путем требует физического присутствия в стране, власть которой стремятся сменить. Оккупация Ирана – немыслима, учитывая размер страны и ее способность сопротивляться.

Использование тактики "обезглавливания", то есть убийства отдельных лидеров, как средства инициирования смены режима вряд ли будет успешным в Иране, где почти за полвека у власти (из которых Хаменеи руководил 38 лет) режим институционализировался.

Получается, что администрация Трампа решила достичь самых амбициозных внешнеполитических целей ограниченными средствами.

Похоже, что в случае с Ираном Трамп стал заложником собственных действий.

Все началось с развертывания массированного военного присутствия в регионе – армады, как назвал ее Трамп. Но в конце концов это военное присутствие создало давление на администрацию, заставив ее действовать, поскольку войска США нельзя было поддерживать в состоянии высокой готовности на месте бесконечно долго.

Не готово к этой войне и американское общество. Не готова к ней и электоральная база Трампа. Война расшатает рынки, вызовет скачок цен на энергоносители.

Союзники Америки в регионе также недовольны. Иран уже обстреливает соседние страны, а дальнейшая война может нанести еще больший ущерб их экономикам.

Возможно, прошлогодняя бомбардировка трех иранских ядерных объектов и недавнее молниеносное вторжение в Венесуэлу вселили в Трампа и его окружение уверенность в том, что они могут достичь амбициозных целей ограниченными средствами по низкой цене. Возможно, он также поддался искушению достичь в Иране исторического успеха – смены режима, – о котором только мечтали его предшественники. Нельзя исключать, что ему это еще удастся. Но пока звучат только призывы к свержению власти – а призывать проще, чем осуществить.

Кроме того, если для начала войны достаточно только одной стороны, то для ее завершения без капитуляции – нужны две. Поэтому Иран теперь будет иметь право голоса в том, насколько масштабным станет этот конфликт и как долго он продлится.

Подробнее – в материале Ричарда Хааса, который первоначально вышел на сайте Project Syndicate, Война без гарантии успеха. Почему агрессия США не снесла режим в Иране, как требовал Трамп.