В Кремле подтвердили участие Фицо в параде к 9 мая в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде к 9 мая.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил помощник правителя РФ Юрий Ушаков, передают "РИА Новости".

Ушаков подтвердил журналистам, что Фицо присоединиться к "параду Победы" в Москве в "числе иностранных гостей". Он не уточнил, кто еще, кроме словацкого премьера, посетит Россию 9 мая.

"О Фицо много говорят, поэтому по Фицо я могу подтвердить", – ответил Ушаков на вопрос журналистов.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление Фицо писали, что глава правительства Словакии решил не участвовать в военном параде в Москве 9 мая, но не отказался от своей поездки в Россию.

Главным препятствием для визита Фицо в Москву стала позиция балтийских государств - Латвия, Литва и Эстония отказываются пропускать его самолет через свое воздушное пространство.

После этого правительство Словакии обратилось к Польше с запросом о разрешении на пролет самолета премьер-министра Роберта Фицо в Москву.

В прошлом году страны Балтии также не пропустили самолет с Фицо в Москву через свое воздушное пространство. Из-за запрета на пролет над территорией стран Балтии рейс с Фицо отправился в Москву южным путем – через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и собственно Россию.

В том году Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.