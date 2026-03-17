Туск ответил, готова ли Польша отправить свои войска в Иран

Новости — Вторник, 17 марта 2026, 13:32 — Кристина Бондарева

Глава польского правительства Дональд Туск обозначил позицию Польши относительно потенциальной отправки военных на Ближний Восток, для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Об этом Туск сказал перед началом заседания правительства во вторник, его слова приводит канцелярия премьер-министра, сообщает "Европейская правда".

Туск отрицает возможность потенциального направления польских военных после того, как президент США Дональд Трамп призвал союзников помочь с установлением безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

"Польша не отправит свои войска в Иран. У нас есть другие задачи в рамках НАТО, и наши союзники это понимают", – заявил Туск.

Он добавил, что морские возможности Польши должны служить для безопасности Балтийского моря, и заверил, что правительство не планирует никакой экспедиции в иранском направлении.

Напомним, в ВМС Финляндии объяснили, что не могут направить военные корабли в Ормузский пролив по запросу США, поскольку имеют крайне ограниченные ресурсы.

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование Трампа к европейским союзникам по совместной защите Ормузского пролива.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

