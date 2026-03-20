Правительство Испании объявило о мерах помощи населению на фоне войны в Иране

Премьер-министр Испании Педро Санчес представил антикризисный план правительства на 5 миллиардов евро, направленный на смягчение последствий глобального роста цен из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Санчес объявил после внеочередного заседания своего кабинета, передает El Pais.

По словам испанского премьера, план состоит из 80 мер, которые вступят в силу 21 марта и мобилизуют 5 миллиардов евро для защиты граждан, помощи малым и средним предприятиям и промышленности.

Кроме того, правительство снизит НДС на топливо с 21% до 10% и заморозит максимальную цену на бутан и пропан. Снижение налогов также коснется электроэнергии и газа.

Кроме того, Санчес объявил о прямой финансовой помощи в размере 0,2 евро за литр топлива всем перевозчикам, фермерам, животноводам и рыбакам.

Еще одна инициатива правительства Испании предусматривает временное замораживание цен на аренду жилья. Законопроект не имеет поддержки всех политических групп в парламенте, поэтому его обсуждение будет продолжаться.

Премьер-министр выразил недовольство затяжным конфликтом на Ближнем Востоке и повторил позицию Мадрида об осуждении всех сторон войны.

"Я очень возмущен ситуацией, которую переживает мир, и ситуацией, к которой нас ведут определенные решения и определенные правительства", – заявил Санчес.

Как известно, Испания не разрешила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Из-за этого американский президент Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с европейской страной.

Сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.

