На крупнейшем авианосце США на Ближнем Востоке вспыхнул пожар

Двое членов экипажа получили ранения после того, как на борту авианосца USS Gerald Ford произошел пожар, не связанный с боевыми действиями.

Об этом сообщили в четверг представители американских Вооруженных сил, пишет "Европейская правда".

Авианосец USS Gerald Ford, новейший авианосец США и крупнейший в мире, участвует в операциях против Ирана и в настоящее время находится в Красном море в рамках операции "Эпическая ярость".

Командование ВМС США сообщило, что 12 марта на борту произошел пожар, который возник в основных прачечных помещениях.

Причина пожара не связана с боевыми действиями, и пожар был локализован. Авианосец остается полностью боеспособным.

Двое членов экипажа в настоящее время получают медицинскую помощь по поводу травм, не угрожающих жизни, и находятся в стабильном состоянии.

Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа оценивают расходы на первые шесть дней войны против Ирана в 11,3 млрд долларов.

Трамп 11 марта заявил журналистам, что война с Ираном является одновременно войной и "экскурсией" и выразил уверенность, что она скоро закончится.

