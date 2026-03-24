Пожар с политическими последствиями: кто атаковал производство оружия для ВСУ в Чехии

Теракт у Пардубіце створює чималі проблеми для уряду Бабіша, особливо якщо розслідування знайде докази російського сліду

20 березня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш прямував до Угорщини, де наступного дня мав взяти участь у форумі консерваторів (і тим самим підтримати свого угорського колегу Віктора Орбана напередодні парламентських виборів).

Втім, до Будапешта Бабіш не доїхав.

Дізнавшись посеред поїздки про теракт на військовому заводі у місті Пардубіце, він прийняв рішення терміново повертатися до Праги та проводити екстрене засідання Ради національної оборони.

Така реакція очільника чеського уряду не дивує. Навіть сам по собі цей теракт може стати проблемою для Бабіша, оскільки демонструє помилковість курсу на урізання витрат на безпеку. А якщо до того ж буде доведено, що за терактом стоїть Росія (а такий сценарій є дуже ймовірним), це матиме дуже вагомий вплив на політику нинішнього уряду Чехії.

Український слід "ізраїльського" теракту

Рано-вранці 20 березня у промисловій зоні міста Пардубіце спалахнула пожежа.

Вона почалася у цеху, але швидко перекинулася на адміністративну будівлю поруч. За даними пожежної служби, в цей час цех був порожній.

Майже відразу знайшлася й організація, яка взяла на себе відповідальність за теракт. "Рано-вранці у п’ятницю ключовий ізраїльський центр виробництва зброї був підпалений підпільною групою, щоб покласти край його ролі у триваючому ізраїльському геноциді в Газі", – такий лист журналіст Aktualne.cz отримав зранку на свою електронну пошту.

Лист було підписано групою The Earthquake Faction ("Фракція землетрусу"), про яку раніше нічого не було відомо. А згодом стало відомо, що на створеній за день до цих подій сторінці групи у соцмережі Х розміщено відео підпалу.

Спочатку палестинський слід теракту виглядав як цілком можливий.

Внаслідок пожежі постраждали виробничі потужності компанії-виробника дронів та ракет LPP Holding, яка нібито мала контакти для Ізраїлю. Втім, незабаром виявилося, що ця компанія лише обговорювала можливості співпраці з Ізраїлем, а натомість мала замовлення з виготовлення дронів для України.

Зокрема, для ЗСУ там виготовлялися БпЛА Divoká svině, профінансовані волонтерською ініціативою Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна").

Також під час пожежі постраждали потужності української компанії Archer, що займається виготовленням тепловізорів для ЗСУ.

Крім того, для експертів від самого початку вкрай підозрілою виглядала група, про яку досі нічого не було відомо. Зокрема, за словами ексголови чеської військової розвідки Андора Шандора, подібні групи зазвичай мають певну історію активностей до того, як перейдуть безпосередньо до терору. "Я не пам’ятаю, щоб вони коли-небудь сформувалися безпосередньо перед подіями", – заявив він.

Крім того, дивно виглядає поява пропалестинських екстремістів у Чехії, громадяни якої мають переважно проізраїльські погляди, і при цьому – в ситуації, коли конфлікт у Газі вже не перебуває в гарячій фазі.

Усе це дозволяє припустити, що йдеться про дії "під чужим прапором", за якими стоїть РФ.

Наразі це – одна з чотирьох версій, яку розглядає чеська поліція. Понад те, одна з головних.

Про російський слід свідчать і певні деталі. Зокрема, на оприлюдненому відео видно, що терористи, перед тим як підпалити приміщення, збирають технічну документацію. Навряд чи вона може бути цікава пропалестинським екстремістам, а от Росії – цілком.

Зрештою, це не перший випадок терактів РФ на території Чехії.

Нагадаємо, у жовтні та грудні 2014 року сталися два вибухи на території військових складів поблизу містечка Врбетіце. А в 2021 році стало відомо, що за обома вибухами стоять агенти російського ГРУ "Петров" та "Боширов", відомі за замахом у британському Солсбері.

Зрештою, той факт, що Андрей Бабіш терміново перервав свій візит, свідчить, що він сприймає ситуацію набагато серйозніше, аніж дії нікому не відомих екстремістів.

Безпекові загрози? Ні, не чули

Останній замір суспільних настроїв, оприлюднений 22 березня, виглядає досить успішним для Андрея Бабіша.

Опитування, проведене агенцією STEM, фіксує, що рейтинг ANO – партії голови уряду – залишається стабільно високим – 34,2%. Це приблизно стільки ж, скільки мають усі три опозиційні партії (в першу чергу, через внутрішній розкол у партії ODS).

Щоправда, впали рейтинги коаліційних партнерів (SPD – до 7,1%, тоді як "Автомобілісти" ризикують взагалі не потрапити до парламенту). Проте в короткій перспективі це радше плюс для Бабіша, адже зменшення електоральної ваги партнерів істотно спрощує прийняття коаліцією рішень, потрібних очільнику уряду.

Збереження Бабішем електоральної підтримки стало можливим завдяки радикальному перегляду держбюджету на цей рік та включення туди купи соціальних ініціатив, які були передвиборчими обіцянками Бабіша.

Однак заради цього довелося суттєво урізати видатки на оборону (в тому числі скорочувати витрати на армію) та безпеку.

І саме це тепер є проблемою для уряду.

Адже теракт у Пардубіце показав, що безпекові загрози для Чехії дійсно суттєво зросли (як попереджав попередній уряд), тоді як видатки на безпеку – ні.

Як наслідок, за результатами термінового засідання Ради нацбезпеки, Бабіш закликав чеські оборонні підприємства самостійно посилити свою охорону – у держави на це коштів вже немає.

Але при цьому уряд вирішив не переглядати нинішній рівень загроз національній безпеці – зараз він на рівні B, другому з чотирьох існуючих, що означає відсутність серйозних загроз.

Далеко не факт, що нинішній теракт матиме вплив на рівень підтримки Бабіша – його виборцям більш важливі соціальні ініціативи.

Проте якщо теракти матимуть продовження, то постане питання про перегляд бюджетних параметрів. Чого Бабіш явно волів би уникнути.

Геть від Москви

Теракт створює проблеми для уряду Бабіша навіть за сценарію, що за ним стоїть доморощена група пропалестинських активістів, що не має зовнішніх контактів.

Проте у випадку, якщо розслідування знайде докази російського сліду, ці проблеми зростають у рази.

До минулорічних парламентських виборів Андрей Бабіш обіцяв, що за жодних обставин не піде на створення коаліції з ультраправою партією "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамури, яка має репутацію "агентів Кремля".

Цю обіцянку Бабіш не виконав – і як можна зробити висновки за результатами соціологічних опитувань, це не стало проблемою для його виборців. Проте доведення російського сліду у теракті в Пардубіце здатне докорінно змінити розклади, зробивши альянс із "друзями Путіна" занадто токсичним.

Також є проблеми і з "Автомобілістами", адже за цією партією стоїть фонд експрезидента Вацлава Клауса, тісно пов’язаного із РФ.

І це далеко не всі російські зв'язки у нинішній коаліції та уряду.

Зокрема, топтемою останніх тижнів у чеській політиці став намір уряду провести законопроєкт про іноземних агентів – схожий на російський, проте ще жорсткіший. А на додачу, як вважається, за цим законопроєктом стоїть радниця Бабіша Наталі Вагатова – заступниця голови відверто пропутінської партії "Триколор", чий брат живе в РФ та володіє там колекторською компанією (бізнес, в якому треба мати добрі стосунки із силовими структурами).

Ще пару днів тому здавалося, що прийняття такого закону є принциповим для Бабіша. Проте в понеділок 23 березня в уряді оголосили, що не мають намірів його розробляти.

Наразі залишається відкритим питання, чи пов’язана така різка зміна намірів уряду Бабіша з терактом, що з високою ймовірністю має російський слід.

Не виключено, що відповідь ми отримаємо вже незабаром.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"