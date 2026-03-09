Турция вызвала иранского посла из-за баллистической ракеты
Турция вызвала посла Ирана в Анкаре и потребовала объяснений после того, как из Ирана в сторону Турции была запущена баллистическая ракета, выразив свой протест и беспокойство по поводу этого инцидента.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.
Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде был вызван в Министерство иностранных дел, где турецкие чиновники выразили реакцию Анкары и беспокойство по поводу баллистической ракеты, запущенной из Ирана в сторону Турции.
Во время встречи турецкие власти потребовали от иранской стороны объяснений относительно инцидента и подчеркнули серьезность ситуации.
Источники сообщили, что Турция выразила надежду, что такие инциденты не повторятся, и подчеркнула необходимость избегать шагов, которые могут еще больше обострить напряженность в регионе.
Минобороны Турции 9 марта сообщило о сбитии иранской баллистической ракеты в турецком воздушном пространстве.
На прошлой неделе одна из запущенных Ираном баллистических ракет летела в направлении территории Турции и была сбита с американского эсминца.
Турция из-за инцидента вызвала посла Ирана. В то же время, по данным СМИ, в Анкаре считают, что ее целью не были турецкие объекты.
В НАТО выразили солидарность с Турцией и отметили, что реакция на инцидент является конкретной демонстрацией способности Альянса защищать граждан своих стран.