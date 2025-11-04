Польша хочет построить собственную "стену дронов", не дожидаясь ЕС

Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с беспилотниками в течение нескольких месяцев, не дожидаясь реализации инициативы Европейского Союза по "стене дронов".

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью Bloomberg.

Цезарий Томчик сказал, что в этом месяце министерство объявит об инвестициях в технологии обнаружения, глушения и нейтрализации вражеских беспилотников в рамках более широкой программы противовоздушной обороны. Он не сказал, сколько будут стоить инвестиции, но цель состоит в том, чтобы польские компании получили по меньшей мере половину контрактов.

"Мы согласны с идеей усиления обороны неба над всем Европейским Союзом и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам", – сказал Томчик.

По его словам, "стена беспилотников" ЕС может "дополнить" польскую систему в будущем. "Если будут какие-то внешние инструменты, мы будем использовать их в полной мере", – сказал заместитель министра.

Томчик сказал, что министерство планирует использовать новую оборонную кредитную программу ЕС SAFE для финансирования беспилотного щита страны, но отказался предоставить подробности. Учитывая то, что Польша граничит с Россией, Беларусью и Украиной, она получила самую большую начальную сумму в рамках программы SAFE, что позволило ей получить 43,7 млрд евро финансирования.

Правительство хочет, чтобы первые новые возможности были введены в действие в течение трех месяцев после объявления, а вся система противодействия беспилотникам была завершена за два года.

"Оружие против беспилотников должно быть комплексным. Оно должно состоять из различных сенсоров и эффекторов, которые работают одновременно, сначала обнаруживая и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их", – сказал Томчик.

Он добавил, что новые инициативы по борьбе с беспилотниками станут "еще одним слоем" сети противовоздушной обороны страны, наряду с уже развернутыми системами дальнего и среднего радиуса действия. Все эти элементы предназначены для защиты от широкого спектра воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

Напомним, ночью 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши.

После этого Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам.

Читайте детали: Испытания для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов.