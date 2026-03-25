СМИ: ЕС не одобрил кредит Венгрии на перевооружение из-за вето на кредит для Украины

Европейская комиссия "заморозила" одобрение кредитного плана Венгрии на перевооружение в рамках программы SAFE из-за того, что она заблокировала выделение кредита на 90 млрд евро для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает польское издание RMF24.

В среду, 25 марта, стало известно, что Еврокомиссия одобрила оборонные планы Франции и Чехии – таким образом оставив "замороженным" только план Венгрии из 19 стран ЕС, выразивших желание присоединиться к механизму SAFE.

Неназванный дипломат ЕС сообщил в комментарии RMF24, что неофициальной причиной этой задержки является блокирование Венгрией 90-миллиардного кредита Украине.

"Европейской комиссии трудно согласиться на миллиарды евро для Виктора Орбана, когда он нарушает принцип "лояльного сотрудничества" и блокирует деньги для страны, которая воюет с Россией", – пояснил дипломат.

По словам журналистов, Будапешт "очень заинтересован" в получении средств по программе SAFE, требуя более миллиарда евро больше, чем предлагает Брюссель. Ориентировочная сумма, предложенная комиссией, составляет 16,2 млрд евро.

В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье сообщил корреспондентке "Европейской правды", что план для Будапешта еще оценивается и будет одобрен, как только завершится процесс оценки.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет вынуждена возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку у нее "закончатся деньги".

А 25 марта Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину до возобновления транзита через "Дружбу".