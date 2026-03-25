У Трампа пообещали Ирану "ад", если он не признает поражение

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США нанесут Ирану удар "сильнее, чем когда-либо", если Тегеран не признает своё поражение в войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала на пресс-брифинге.

Левитт заявила, что американский президент Дональд Трамп отдает предпочтение миру, а не военным действиям. Однако по ее словам, если Тегеран откажется признавать свое поражение, то получит "ад".

"Если Иран не признает реалии сегодняшнего дня – если он не поймет, что потерпел военное поражение и будет продолжать его терпеть – президент Трамп позаботится о том, чтобы Иран получил удар, более сильный, чем когда-либо прежде… Президент Трамп не блефует; он готов разжечь ад. Иран не должен снова просчитаться", – заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она также заверила, что цены на топливо и газ снизятся сразу после завершения операции США в Иране.

Заявления пресс-секретаря Трампа прозвучали на фоне сообщений о том, что Вашингтон надеется провести раунд переговоров с Ираном относительно завершения войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

Известно, что США передали "перечень из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В списке есть требования об ограничениях на вооружение, которым может владеть Иран, и пункт о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют смириться с существованием Израиля.

Накануне Трамп заявил, что в США "ведутся переговоры" по Ирану и что Тегеран "хотел бы заключить соглашение".

В то же время ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иран не примет "15 пунктов" Трампа и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.